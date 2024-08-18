Pazartesiden itibaren hava sıcaklıkları yeniden artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son meteorolojik değerlendirmeleri paylaştı.Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar artacak.Hava sıcaklıkları yurdun büyük bir kesiminde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Yapılan açıklamaya göre halen ülkemizin güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde artması bekleniyor.Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece; Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri, İç Ege, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Yüksek seyredecek hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.