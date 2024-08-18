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Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ekleme: 18.08.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.08.2024 - 13:50 / Editör: Ozge Selin
Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldüSon dakika haberine göre güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda hain örgütün planladığı eylem plan aşamasında ortadan kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."


AKINCI TİHA TESPİT ETTİ

Yerlikaya'nın açıklamasında operasyona ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:

"Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.

Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 tim ile, 2 JÖH timi, 2 jandarma komando timi, 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, 2 Paramotor ele geçirildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:


Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü