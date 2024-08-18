Paramotorla eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.Bu kapsamda hain örgütün planladığı eylem plan aşamasında ortadan kaldırıldı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu 4 terörist etkisiz hale getirildi.Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz."Yerlikaya'nın açıklamasında operasyona ilişkin şu ayrıntılara yer verildi:"Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye tarafına doğru sınır ihlali yaptığı Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait “AKINCI TİHA” tarafından tespit edildi.Hudut Kartallarımızın sınır ihlali tespit etmesi sonucu; Teröristler, SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ile ateş altına alındı.Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde hava hücum harekatıyla bölgeye 5 tim ile, 2 JÖH timi, 2 jandarma komando timi, 1 METİ (Mayın, El yapımı patlayıcı Tespit ve İmha) Timi sevk edildi.Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi, 2 Paramotor ele geçirildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: