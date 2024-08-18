Muğla’daki iki orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyor! Tahliye çağrısı geldi

Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından dolayı belediyeden iki mahalleyi tahliye çağrısı geldi. Ayrıca iş makinesi ve su tankeri olanların yangınla mücadeleye destek vermesi istendi.

Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Saat 13.24 de eş zamanlı olarak Yatağan Yava mahallesi ve Ula ilçesi sırtlarında ormanlık alanda başlayan yangınlar rüzgarla birlikte büyüme kaydediyor. Her iki yangına Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı karadan ve havadan müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından dolayı belediyeden iki mahalleyi tahliye çağrısı geldi. Ayrıca iş makinesi ve su tankeri olanların yangınla mücadeleye destek vermesi istendi. Duyuruda, "Bölgemizde çıkan orman yangını nedeniyle Nebiköy ve Kafaca Ramada mahallemizin acil olarak boşaltılması gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur" ifadelerine yer verildi