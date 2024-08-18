Kütahya'da eşiyle el ele yolun karşına geçerken araba çarptı
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerinde eşiyle el ele yolun karşısına geçmeye çalışan İmiş ve Arif Traş'a araba çarptı. Yola savrulan kadın hayatını kaybederken eşi ise gözyaşlarına boğuldu.
Kütahya'da meydana gelen trajik kaza yürekleri dağladı.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu çevresinde bulunan bir düğün salonundan çıkan Arif Traş ve İmiş Traş çifti karşıya geçmek istedi.
EL ELE YÜRÜRKEN ARABA ÇARPTI
Eşi ile el ele tutuşarak karşıya geçmek için yola yönelen İmiş Traş'a, Mehmet Altay yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle İmiş Traş yola savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLEN EŞİNİN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede İmiş Traş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Arif Traş ise kazayı yara almadan atlattı.
İmiş Traş'ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken Arif Traş, eşinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
BELEDİYE BAŞKANI TESELLİ ETTİ
Traş'ı polis ve tesadüfen olay yerinden geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci teselli etmeye çalışarak başsağlığında bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet Altay gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu çevresinde bulunan bir düğün salonundan çıkan Arif Traş ve İmiş Traş çifti karşıya geçmek istedi.
EL ELE YÜRÜRKEN ARABA ÇARPTI
Eşi ile el ele tutuşarak karşıya geçmek için yola yönelen İmiş Traş'a, Mehmet Altay yönetimindeki otomobil çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle İmiş Traş yola savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÖLEN EŞİNİN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede İmiş Traş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Arif Traş ise kazayı yara almadan atlattı.
İmiş Traş'ın cenazesi savcılık ve polisin incelemesinin ardından morga kaldırılırken Arif Traş, eşinin ardından gözyaşlarına boğuldu.
BELEDİYE BAŞKANI TESELLİ ETTİ
Traş'ı polis ve tesadüfen olay yerinden geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci teselli etmeye çalışarak başsağlığında bulundu.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Mehmet Altay gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.