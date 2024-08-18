Hamas'tan arabuluculara ateşkes tepkisi: Hayal satıyorlar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli can verdi, 92 bin 401 kişi yaralandı.Enkazların altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da yok edildi.ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda perşembe günü başlayan ve önceki gün sona eren Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor.Arabulucu ülkelerin görüşmeler sonunda yaptığı iyimser açıklamalar ile ABD Başkanı Joe Biden'in yaptığı, "Anlaşmaya hiç olmadığımız kadar yakınız" açıklaması Hamas tarafından kabul görmüyor.İsmi açıklanmayan Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada müzakereler sonunda ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiği yönündeki görüşleri 'yanılsama' olarak nitelendirdi.Müzakerelere ilişkin konuşan yetkili, arabulucuların hayal sattığını vurgulayarak, "Arabuluculardan aldığımız bilgiler hayal kırıklığına neden oldu. Hiçbir ilerleme kaydedilmedi" dedi.