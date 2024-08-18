Ali Koç’a saldıran şahıs ev hapsi cezasına çarptırıldı
Göztepe-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u arkadan iterek düşüren şüpheli Fatih Özkan yakalanarak gözaltına alınmasının ardından ev hapsi cezasına çaptırıldı.
Süper Lig’in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe müsabakanın ikinci yarısının ilk dakikalarında saha karışmıştı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittiği esnada görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yere düşmüştü.
Emniyet güçlerince saha içerisinde etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği belli oldu.
EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI
Fatih Özkan isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.
"İSTEMEDEN, SERT İTTİM"
Fatih Özkan’ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne giremeyen sarı-lacivertli taraftarlarına destek olmak amacıyla deplasman tribününe gittiği esnada görevlilerden birinin itmesiyle Ali Koç yere düşmüştü.
Emniyet güçlerince saha içerisinde etkisiz hale getirilen saldırganın kimliği belli oldu.
EV HAPSİYLE CEZALANDIRILDI
Fatih Özkan isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı, ev hapsiyle cezalandırıldı.
"İSTEMEDEN, SERT İTTİM"
Fatih Özkan’ın polisteki ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği belirtildi.