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Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 17.08.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.08.2024 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Suriye’nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiSuriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li teröristlere yönelik operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi. Açıklamada, 'Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi' ifadesine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı teröristin ise, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.