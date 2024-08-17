Gram altın rekor kırdı! İşte detaylar...

Altın fiyatları tarih yazdı. Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ons altın, beraberinde gram altın fiyatına da rekor getirtti. ABD'de açıklanan ekonomik veriler resesyon endişelerini azaltırken risk iştahını yükseltti. Bu gelişmeyi fiyatlayan ons altın ve onu takip eden gram altın psikolojik bantlarının üzerine yerleşip orada kaldılar. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın bu gelişmeyi nasıl fiyatladı? İşte 17 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni zirveyi gördü. Hem ONS'tan hem dolardan destek alan gram altın, bu haftaki yükselişini yeni bir rekorla taçlandırdı. Peki gram altın fiyatını zirveye taşıyan ons altın neleri fiyatladı? Söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenlerle birlikte güncel altın fiyatları...Ons altın, jeopolitik gerilimler ile Amerika'da enflasyon verisinin açıklanması sonrası Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlenmesini fiyatlıyor. Bu fiyatlamada tarihi zirvesini yenileyen ONS, gram altın tarafına da yeni rekor getirtti. Piyasada gözler şimdi önümüzdeki hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'de yapacağı açıklamalara çevrildi. Peki söz konusu gelişmeler sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte detaylar...ALIŞ: 2.715,88 TLSATIŞ: 2.716,66 TLALIŞ: 2.507,82 dolarSATIŞ: 2.508,53 dolarALIŞ: 2.491,32 TLSATIŞ: 2.515,10 TLALIŞ: 17.973,91 TLSATIŞ: 18.432,01 TLALIŞ: 17.745,00 TLSATIŞ: 17.945,00 TLALIŞ: 17.429,24 TLSATIŞ: 17.777,62 TLALIŞ: 8.885,00 TLSATIŞ: 8.999,00 TLALIŞ: 4.430,00 TLSATIŞ: 4.505,00 TLALIŞ: 17.777,47 TLSATIŞ: 17.977,95 TLALIŞ: 17.407,60 TLSATIŞ: 17.755,56 TLALIŞ: 2.702,30 TLSATIŞ: 2.703,08 TLALIŞ: 80.550,00 dolarSATIŞ: 80.600,00 dolar