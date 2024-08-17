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Balıkesir'de 12'si çocuk 34 göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 34 düzensiz göçmen Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmek isterken Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Ekleme: 17.08.2024 - 11:19 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de 12'si çocuk 34 göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

12'Sİ ÇOCUK 34 GÖÇMEN YAKALANDI

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-111, KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 12'si çocuk 34 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandı

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanması için Ayvalık'ta karaya çıkartıldı.