Balıkesir'de 12'si çocuk 34 göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.12'Sİ ÇOCUK 34 GÖÇMEN YAKALANDIGörevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (KB-111, KB-4510) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 12'si çocuk 34 düzensiz göçmen Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na yasadışı yollarla geçmek isterken yakalandıYakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanması için Ayvalık'ta karaya çıkartıldı.