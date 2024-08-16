Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 4 PKK'lı öldürüldü!

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçleri terör örgütlerine geçit vermedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.