NASA astronotu paylaştı, görenler hayran kaldı! Güneş böyle doğuyormuş...

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli olan NASA astronotu Matthew Dominick güneşin doğduğu anları videoya çekerek paylaştı.Görüntülerde güneşin doğuşunun yanı sırai ISS'nin bır kısmı, Dünya atmosferinde parlayan aurolar ve oldukça yoğun olan bir yıldız kümesinin yer alması atmosfere ait olan büyüleyici görüntüler arasında yer aldı.Astronot Dominick çektiği görüntüleri ise, “Ayın kırmızı ve yeşil auro akıntılarına batışının ve ardından Soyuz'u açık mavi ile aydınlatan gün doğumunun hızlandırılmış görüntüsü. Aurora (yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalar) son birkaç gündür inanılmazdı. Yakın zamanda Cygnus'a gelen yeni bir lensi denemek için harika bir zamanlama” ifadeleriyle açıkladı.Ayrıca görüntülere defalarca baktığını aktaran Dominick Samanyolu'nun öne çıktığı bu görüntüler için, 'Hala binlerce kareye bakıyorum, bunların çoğunda aurora var, ancak bu karede Samanyolu öne çıkıyor' ifadelerini de ekledi.