Muğla'da bir eve silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti!

Gece yarısı Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde dehşet dolu anlar yaşandı.İddiaya göre dört saldırgan, otomobille geldikleri 2439 Sokak'taki bir eve ani bir baskın düzenledi. Evde yaşayan iki kişi, acımasızca açılan ateşin hedefi oldu. Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.SALDIRGANLAR ARANIYOROlay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı.Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahıs hayatını kaybetti.Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı.Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı. Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.