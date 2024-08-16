Meteoroloji açıkladı: 16 Ağustos 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.İşte il il hava durumu...BÖLGELERİMİZDE HAVAMARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 37°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ °C, 31°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 37°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 40°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 41°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlıISPARTA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 33°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 30°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU °C, 31°CAz bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutluSİNOP °C, 32°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 26°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri ile Rize çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.AMASYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıSAMSUN °C, 31°CParçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 25°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CAz bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık