Meclis'te Can Atalay oturumu! AK Parti Grup Başkanı Güler konuşuyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yapılacak Can Atalay oturumu öncesi açıklamalarda bulunuyor. Güler açıklamasında, "Ortada hukuk zemininde değerlendirecek karar yok. Geçmiş olaylarla hiç bir benzerliği yoktur. AYM kendi içtihatını ‘yok’ saymıştır, anayasanın 85. maddesine ‘aykırı’ işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı:
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de yapılacak Can Atalay oturumu öncesi açıklamalarda bulunuyor.
Güler'in açıklamalarından satır başları:
Anayasa Mahkemesi (AYM) anayasaya açıkça aykırı işlem tesis etmiştir.
Ortada hukuk zemininde değerlendirecek karar yok. Geçmiş olaylarla hiç bir benzerliği yoktur. AYM kendi içtihatını 'yok' saymıştır, anayasanın 85. maddesine 'aykırı' işlem tesis etmiştir. Böyle bir hükümle sonuç tesis etmek mümkün değildir.