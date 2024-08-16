Kritik seviye! Barajlarda son durum...

İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşın gündeminde yer alıyor.Kışın yağışlardan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aşmıştı. Ağustos ayında ise bu oran bir hayli düştü.İşte İstanbul barajlarında son durum...İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 16 AĞUSTOS16 Ağustos İstanbul'a su temin eden 10 barajdaki toplam doluluk oranı yüzde52,23 oldu. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece,Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajında son durumÖmerli Barajı: %54,55Darlık Barajı: %55,98Elmalı Barajı: %59,69Terkos Barajı: %66,11Alibey Barajı: %18,29Büyükçekmece Barajı: %50,19Sazlıdere Barajı: %52,33Istrancalar Barajı: %35,32Kazandere Barajı: %19,47Pabuçdere Barajı: %32,75SON 14 GÜNÜN DOLULUK ORANIİSKİ tarafından paylaşılan İstanbul barajlarında 16 Ağustos'a kadar son 14 günü kapsayan doluluk oranları şu şekildedir: