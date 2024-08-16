Kritik seviye! Barajlarda son durum...
İstanbul'da bulunan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte 16 Ağustos baraj doluluk oranı...
İstanbul baraj doluluk oranları vatandaşın gündeminde yer alıyor.
Kışın yağışlardan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aşmıştı. Ağustos ayında ise bu oran bir hayli düştü.
İşte İstanbul barajlarında son durum...
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 16 AĞUSTOS
16 Ağustos İstanbul'a su temin eden 10 barajdaki toplam doluluk oranı yüzde
52,23 oldu. İşte Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece,
Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajında son durum
Ömerli Barajı: %54,55
Darlık Barajı: %55,98
Elmalı Barajı: %59,69
Terkos Barajı: %66,11
Alibey Barajı: %18,29
Büyükçekmece Barajı: %50,19
Sazlıdere Barajı: %52,33
Istrancalar Barajı: %35,32
Kazandere Barajı: %19,47
Pabuçdere Barajı: %32,75
SON 14 GÜNÜN DOLULUK ORANI
İSKİ tarafından paylaşılan İstanbul barajlarında 16 Ağustos'a kadar son 14 günü kapsayan doluluk oranları şu şekildedir: