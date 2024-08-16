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Konya'da feci trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı

Kulu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp takla atan aracın içindeki 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 16.08.2024 - 17:30 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:33 / Editör: Ozge Selin
Konya'da feci trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralıKonya'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Kulu ilçesinden çıkarak Konya-Ankara kara yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü M.K., Yazıçayır Mahallesi kavşağında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Konya'da feci trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı

BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan araç yolun demir bariyerlerine çarparak takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4'Ü ÇOCUK 6 YARALI

Kazada, sürücü M.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. , 11 yaşındaki M.K., 10 yaşındaki A.K., 9 yaşındaki A.K. ile 4 yaşındaki İ.K. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da feci trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı