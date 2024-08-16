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Beyaz Gazete
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Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi M.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ekleme: 16.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 16.08.2024 - 16:36 / Editör: Ozge Selin
Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma yaptı.

SURİYE UYRUKLU TERÖRİST YAKALANDI

Ekipler, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve Suriye/Deyrizor ve Kobani bölgesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E. isimli şahsı, kent merkezinde yakaladı.


TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.