Kilis'te terör operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kilis'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi M.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir çalışma yaptı.
SURİYE UYRUKLU TERÖRİST YAKALANDI
Ekipler, terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye üye olduğu ve Suriye/Deyrizor ve Kobani bölgesinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu M.E. isimli şahsı, kent merkezinde yakaladı.
TUTUKLANDI
Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.