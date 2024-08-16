  • USD: 33,57 - 33,64
  • EURO: 36,97 - 37,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Denizli'de feci kaza: Uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

Denizli'de kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 16.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:55 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de feci kaza: Uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü varKaza, Çal ilçesine bağlı Sakızcılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.



112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ve helikopter sevk edildi.

Denizli'de feci kaza: Uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü var

YAŞLI ÇİFT, KIZLARI VE DAMADI HAYATINI KAYBETTİ
Kazada araçta bulunan Osman Nalçacı, eşi Kerime Nalçacı ve çiftin kızları Hatice Tekeci ile kocası Adnan Tekeci olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.