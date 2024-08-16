Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalara göre; çeşitli devlet kurumlarında değişiklikler gerçekleştirildi. Görevden alınan ve atanan kişilerin isim listesi şöyleEmniyet Genel Müdürlüğü'ne Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne ise Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız atandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 1 Eylül 2024 tarihinden itibaren yaş haddinden emekliye ayrılırken, yerine Orgeneral Ali Çardakcı atandı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na Coşkun Yılmaz getirildi.Kararnameyle 23 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 16'sının emniyet müdürü Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı.Kararnameyle emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar şöyle:Asayiş Daire Başkanı Tolga Yılmaz, Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne;Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanı Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne;Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın, Tokat Emniyet Müdürlüğüne;Tokat Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın Emniyet Müdürlüğüne;Şırnak Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Bolu Emniyet Müdürlüğüne;Kilis Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Burdur Emniyet Müdürlüğüne;Erzincan Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne;Çankırı Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde Emniyet Müdürlüğüne;Burdur Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Yalova Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Ali Haluk Karakuş, Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Bekir Demir, Aksaray Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Ayhan Saraç, Amasya Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Barış Erkol, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Aytekin Canıtez, Çankırı Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Zafer Baybaba, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Tacettin Çelebi, Giresun Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi İsmail Karasakal, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Mehmet Turhan, Karaman Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Aykut Korkmaz, Kilis Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Osman Elbir, Kütahya Emniyet Müdürlüğüne;Polis Başmüfettişi Serdar Büyükleblebici, Şırnak Emniyet Müdürlüğüne;Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Emniyet Müdürlüğüne;İçişleri Müşaviri İlker Arslan, Antalya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.Kararnameyle Jandarma Genel Komutanlığında 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 6 general bir üst rütbeye, 16 albay ise generalliğe yükseldi.Ayrıca İzmir, Kahramanmaraş, Bursa, Manisa, Muğla, Mardin, Siirt, Bitlis, Erzurum, Şırnak, Tunceli, Ağrı, Trabzon, Nevşehir, Batman, Ardahan, Bayburt, Bartın, Sinop, Yalova, Yozgat, Edirne, Kırşehir, Malatya, Kars, Sivas, Zonguldak, Elazığ, Isparta, Çanakkale, Burdur, Kütahya, Amasya, Bolu, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Ordu, Karaman, Muş ve Düzce olmak üzere 41 ilin jandarma komutanı değişti.Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiralliğe, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi Tuğamiralliğe terfi etti.Kararnameyle Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tümamiral Cengiz Ünver'in mevcut görevlerine devamına karar verilirken, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına; Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığına atandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, atamalarla ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:'2024 yılı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı terfi, atama ve emeklilik kararnamesi yayınlandı. Jandarma Genel Komutanlığı mensubu generaller ve albaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü mensubu emniyet müdürleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu amiral ve albayların atamaları yapıldı. Ataması yapılan komuta kadememize ve emniyet müdürlerimize yeni görevlerinde üstün başarılar diliyorum.'Hırvatistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş atandı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nda açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Bünyamin Kırbıyık atandı.Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne Osman Yıldız, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ise Bekir Karacabey ve Yener Yıldırım atandı.Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adnan Sözen,Ankara Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu,Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Özlenen Özkan,Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil,Trakya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Hatipler,İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir,İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necip Şimşek,İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hasan Mandal,Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Uğur Ünal,Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamuran Eronat,ve Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş atandı.Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na ise Muhammet Ahmet Tokdemir atandı.