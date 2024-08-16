Çanakkale'de orman yangını: Bakan Yumaklı son durumu açıkladı!

Çanakkale Eceabat'ta Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını gece boyu devam etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadele son durumla ilgili bilgi verdi. Gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "3 dakika içerisinde yangına müdahale edildi. 9 uçak 12 helikopter ile müdahale başladı. Mücadelemiz meyvesini verdi. Yangın kontrol altına alındı" dedi."700 HEKTARLIK ALAN ETKİLENDİ"Bakan Yumaklı Çanakkale'deki yangının yol kenarındaki elektrik direğinin patlaması sonucu çıktığını açıkladı. Bakan Yumaklı "700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız daha sonra alan çalışması ile netleştirecekler. 18 Haziran'daki yangının devamı niteliğinde gibi oldu. Onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan etkilenmiş oldu. Bu son olsun artık bundan sonrası için herkesin hassasiyetini istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.