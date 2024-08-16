Arda Turan'dan çarpıcı itiraf! Güç zehirlenmesi...

Bir döneme transferleri ve oynadığı futbolla damga vuran, şu sıralar ise Eyüpspor'u çalıştıran ünlü futbol insanı Arda Turan'ın belgeseli yayına girdi.Amazon Prime Video'da yayınlanan Arda Turan Yüzleşme belgeselinde Turan, merak edilen birçok konuda açıklama yaparken futbolculuğu döneminde şarkıcı Berkay ile arasında yaşanan ve ceza almasına neden olan olay hakkında da konuştu.Turan şu ifadeleri kullandı:Haklı olarak adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Bunların hepsinde suçum var. Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım.Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek.Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru.2018 yılında ikili arasında bir gece kulübünde kavga çıkmış, Turan'ın kafa darbesiyle yaralanan Berkay hastaneye kaldırılmıştı.Silahla hastaneyi basan Turan mahkemelik olmuştu.Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi olan Özlem Şahin'i omzundan dürttüğü ve “Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım.” diyerek cinsel tacizde bulunduğu öne sürülmüştü.Cinsel taciz suçundan beraat eden Arda Turan'a mahkeme “Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek”, “Ruhsatsız silah bulundurmak” ve “Kasten yaralama” suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti.