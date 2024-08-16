ABD medyası yazdı: Suudi Veliaht Prens Bin Selman'ın suikast korkusu sardı

Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim öncesinde Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme görüşmeleri sürüyordu.İsrail öncesinde, ABD arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleriyle ilişkileri normalleştirmişti.Ancak başlayan normalleşme süreci İsrail'in Gazze'de yaşattığı insanlık dramının gölgesinde kaldı.Hal böyle olunca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı ölüm korkusu sardı...Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin İsrail'le ilişkileri normalleştirmesine yönelik görüşmeler nedeniyle öldürülebileceğini düşündüğünü ABD Kongre üyelerine iletti.Amerikan Politico'da yayınlanan haberde; Prens bin Selman, hayatından endişeli olduğunu ve İsrail'le bir anlaşmanın Filistin devletini kapsaması gerektiğini dile getirdi.Suudi Prensin, İsrail'le anlaştıktan sonra 1981'de suikasta kurban giden eski Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı da örnek gösterdiği belirtildi.Selman, Sedat'ı korumak için Amerika'nın önlem alıp almadığını sorguladı.Haberde, 'Prens bin Selman'ın, İsrail'le ilişkileri düzeltmesi için Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD'yi bu yolla ülkesi için daha uygun bir anlaşmaya ikna etmeye çalıştığı' yorumu yapıldı.Yine haberde Gazze'deki insanlık dramından sonra sonra Arapların İsrail'e duyduğu öfkeye dikkat çeken Suudi veliaht prensi, İsrail ile anlaşabilmeleri için Filistin devletinin kurulmasına yönelik somut bir takvim oluşturulması ve adım atılması gerektiğinin de altını çizdi.Son olarak yine Politico'ya göre Selman, ABD Kongre üyelerine 'Bu durum Suudi halkı ve tüm ortadoğu ülkelerinin halkları için önemli. bölgemizin en büyük sorununu dikkate almazsam Kutsal toprakların koruyucusu olarak itibarım zedelenir.' dedi.