Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama! Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldü mü?

Afrika'da hızla yayılan maymun çiçeği virüsü, tıpkı koronavirüs gibi dünyayı tehdit etmeye başladı.Kıta genelinde "halk sağlığı acil durumu" ilan edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi.DSÖ yaptığı açıklamada, vaka sayısının arttığını belirtti ve dünya genelinde acil durum kararı aldıklarını söyledi.Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan vatandaşların içini rahatlatacak bir açıklama geldi.ACİL DURUM KOMİTESİ TARAFINDAN YAPILAN TOPLANTIYA DEĞİNİLDİBakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 14 Ağustos 2024'te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı'nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının, "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu"nun ilan edildiği anımsatıldı.BAKANLIK "VAKA YOK" DEDİSağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;14 Ağustos 2024’te Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen Acil Durum Komitesi Toplantısı’nın ardından M çiçeği (mpox) hastalığının uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu açıklanmıştır.Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır."SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLİYOR"Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Güncel bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.