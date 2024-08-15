Meclis'te tarihi anlar! Mahmud Abbas dünyaya sesleniyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşma gerçekleştiriyor.Mahmud Abbas'ın açıklamalarından satır başları:Ey iman edenler sabredin, tahammül edin. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Türkiye Parlamentosu'nun değerli vekilleri Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun.Sizlere mübarek Filistin'den ve Kudüs'ten geliyorum. Sizlere büyük acı yaşayan halkımın mesajıyla gelmiş bulunmaktayım. 1948'den bu yana büyük acı yaşamış halkımın adına geliyorum. Toprağına, vatanına ve kutsallarına sarılarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürütmekteyiz. Bu belanın bir gün son bulacağına inanmaktayız.İsrail'in soykırım suçu nedeniyle şehit olanları anarak başlamak istiyorum. Bunların en sonuncusu da lider Haniye'ye karşı işlenen suç olmuştur. Ve sizleri çok değerli kardeşlerim, İsmail Haniye'nin ve Filistin şehitlerinin ruhuna el- Fatiha diyorum.Hepiniz, bu Meclis altında toplanan tüm milletvekillerini adil davamızı desteklediğiniz için alkışlıyorum. Biliyorum ki bu Meclis'te bununla ilgili tartışmalar yürütmüş bulunmaktasınız. Filistin halkına karşı işlenen katliamlara ve soykırıma karşı sizler Filistin'in yanında bulunmaktasınız.Nasıl oluyor da İsrail işgal devletinin Gazze'deki okul katliamı da olmak üzere her gün kamplara gerçekleştirdiği katliamlara uluslararası sessiz kalıyor?İsrail'in halkımıza, topraklarımıza ve kutsal mekanımıza karşı işleyen suçlarını kınayan tüm sivil kuruluşları kutluyorum. Kardeş Türk halkına teşekkür ediyorum. Halkımızın Türk halkını unutması mümkün değildir. Özel olarak da Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki soykırıma karşı açılan davaya müdahil olmasını kutluyorum. Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir bu da Türk halkının ahlakının göstergesidir.Sayın cumhurbaşkanı, hanım efendiler beyefendiler Gazze'deki soykırımın amacı vatan topraklarımızdan Filistin varlığını söküp atmak ve halkımızı tehcir ettirmektir. Aynı trajediyi tekrar ettirmek istiyorlar ama bu olmayacaktır. Ne kadar uğraşırsa uğraşsınlar bu gerçekleşmeyecek. Halkımız kutsal toprağına bağlıdır ve oradaki işgalcileri defedecektir.Ayrıntılar geliyor...