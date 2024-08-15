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Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kocasinan ilçesinde otomobil ve ambulansın çarpıştığı kazada yaralanan ^'ü sağlık personeli 6 kişi tedavi altına alındı.

Ekleme: 15.08.2024 - 14:27 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:28 / Editör: Ozge Selin
Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralıKayseri'nin Kocasinan ilçesinde Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde ilerleyen E.K. yönetimindeki ambulans ile Çınarcık Caddesi üzerinde ilerleyen T.O. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İki yolun kesişiminde meydana gelen feci kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı


OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI

Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Kazaya karışan ambulans ve otomobil de çekici ile kaldırıldı.