Kayseri'de ambulansla otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Kocasinan ilçesinde otomobil ve ambulansın çarpıştığı kazada yaralanan ^'ü sağlık personeli 6 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde ilerleyen E.K. yönetimindeki ambulans ile Çınarcık Caddesi üzerinde ilerleyen T.O. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İki yolun kesişiminde meydana gelen feci kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.
Kazaya karışan ambulans ve otomobil de çekici ile kaldırıldı.
İki yolun kesişiminde meydana gelen feci kazada araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILDI
Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.
Kazaya karışan ambulans ve otomobil de çekici ile kaldırıldı.