İstanbul'un çilesi bitmiyor! Yol çalışması trafiğe neden oldu

Trafik sorunuyla gündemden düşmeyen İstanbul, bu sefer 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle sürücüleri zorluyor.Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağıyla, Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında dün başlatılan çalışma, 45 gün sürecek.Metrobüs hattındaki asfalt kaplama yolun değiştirileceği çalışmalar kapsamında da D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı.Ayrıca çalışma olduğuna dair bilgiler, metrobüslerin yanı sıra duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak.Yolcular, duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekiplerinin yardımıyla yönlendirilecek.Devam eden çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. 45 gün boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol özel reçeteli beton yolla değiştirilecek.Yoldaki dezenformasyonun önüne geçilmesinin hedeflendiği çalışmayla, yol bakım masraflarının asgari oranda düşürülmesi planlanıyor. 20 yılın üzerinde dayanım gücüne sahip olduğu hesaplanan 'Beyaz Yol' çalışmasıyla metrobüs yolunda daha konforlu seyahat imkanı sunulması da hedefler arasında.Konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) internet sitesinden yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 'İş kapsamında İBB Sosyal Tesisler durağıyla Yenibosna arasındaki yapım aşamasına geçildi.İBB Sosyal Tesisler ve Küçükçekmece durakları arasında başlanacak çalışma bilgileri metrobüs araçlarında ve duraklarda anons veya duyurularla yolculara hatırlatılacak.Duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekipleri olacak. D-100 Karayolu Kadıköy istikameti 45 gün süresince çalışma güzergahında iki şeride düşürülecek.' ifadelerine yer verildi.