1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısı üzerine bugün olağanüstü toplanacak.TBMM'nin, Filistin halkına ve davasına güçlü desteğini göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleşecek Genel Kurul oturumunda, Filistin Devlet Başkanı Abbas bir konuşma yapacak.Abbas, 15 Ağustos'ta Meclis'e yapacağı ziyarette, ilk olarak TBMM Başkanı Kurtulmuş ile ikili görüşme gerçekleştirecek. İkili görüşmenin ardından Abbas ve Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Meclis'te bir araya gelecek.Genel Kurul, 15.00'te TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından açılacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas'a söz verilecek.Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün TBMM'den dünyaya seslenecek!1935 doğumlu 88 yaşındaki Abbas'ın sağlık durumu dikkate alınarak oturarak konuşma yapabilecek şekilde önlem de alınacak. Abbas, milletvekillerine İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki saldırılarını anlatacak. Abbas'ın konuşması İngilizce, Türkçe ve Fransızcaya anlık olarak tercüme edilecek.Başkan Erdoğan da Abbas'ın konuşmasını Genel Kurul Salonu'nda kendisine ayrılan locadan dinleyecek.Genel Kurul özel toplantısının ardından Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve TBMM Başkanı Kurtulmuş, Şeref Holü'ndeki Filistin temalı fotoğraf sergisini ziyaret edecek. Sergide bir süre önce İsrail'in İran'da şehit ettiği Hamas Lideri İsmail Haniye'ye ait fotoğraflar da yer alacak.Abbas'ın ziyareti nedeniyle TBMM'de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Abbas için devlet başkanlarına uygulanan A protokol güvenlik önlemleri devreye sokuldu. Özel davetliler dışında ziyarete kapalı olacak olan TBMM'de hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.TBMM bugüne kadar 55 yabancı devlet başkanı ve lider Genel Kurul'a hitap etti.Bunlar arasında; KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Almanya Cumhurbaşkanı Crhistian Wulff, ABD Başkanları Barack Obama, Bill Clinton, Azerbaycan Devlet Başkanları Ebulfeyz Elçibey, Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Gürcistan Devlet Başkanı Euard Shcvardnadze, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref ve Ürdün Kralı Hüseyin Abdullah Bin Ali gibi isimler yer alıyor.Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'de üçüncü kez konuşma yapmış olacak. Abbas daha önce de Filistin Cumhurbaşkanı ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı sıfatlarıyla iki kez konuşma yapmıştı.