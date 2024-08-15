Eurofighter uçaklarının temininde sona gelindi

Türkiye, askeri savunma ve operasyon kapasitesini artırmak için önce 5. nesil savaş uçağı projesi için 12 Temmuz 2022 tarihinde düğmeye bastı ve ABD ile ortak geliştirilecek F35 projesine yedinci uluslararası partner olarak dahil oldu.Akabinde de Milli Muharip Uçak yani sonradan KAAN da bu yeni hedefin yerel ayağı olarak planladı. Türkiye'nin F16V teminiyle birlikte hedefi Avrupa Birliği yapımı Eurofighter'ı da envanterine katmak.Eurofighter savaş uçaklarının temininde Almanlar sorun çıkarıyordu.Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Güler, Habertürk televizyonunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Eurofighter uçaklarının temini sorulan Güler, 'Sanıyorum sonuna doğru yaklaşıyoruz.' dedi. Eurofighter ortağı ülkelerden üçünün Türkiye'ye destek verdiğini dile getiren Güler, 'Almanya'da da olumlu gelişmeler olduğunu duyuyoruz, inşallah kısa zamanda sonuçlanabilir diye düşünüyoruz.' diye konuştu.F-16 tedarik sürecine ilişkin soruya karşılık Güler, 'F-16'larla ilgili ABD'li dostlarımızla görüşmeler hep olumlu gelişti. Anlayış gösteriyorlar ama daha sonuna varıp bir imza atmadık. 40 tane F-16 Viper Blok 70 almak istiyoruz. Onlarla gelecek mühimmatları istiyoruz. ABD'li dostlarımız şu anda olumlu şekilde bunlar inceliyor, zamanında cevapları veriyorlar. Olumlu devam ediyor.' yanıtını verdi.Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı, çift motorlu, delta kanatlı avcı uçağı.EN BELİRGİN ÖZELLİĞİ ÇEVİKLİKTasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG 1.44 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir.İki adet Eurojet EJ200 motoruna sahiptir. Tek ve çift pilotlu versiyonları vardır. Yapabildiği en yüksek hız 2.390 km/s'dir.Uzunluk: 15.96 m (52.4 ft)Mürettebat: 1Kanat Açıklığı:10.95 m (35.9 ftKanat Açıklığı:5.28 m (17.3 ft)Kanat Alanı:51.2 m²Boş Ağırlık:11,000 kg(24.000 lb)Yüklü ağırlığı: 16.000 kgMax.Kalkış Ağırlığı:23.500 kg (51.800 lb)Motor:2 x Eurojet EJ200 ard yakma turbofanMotor Gücü: 60 kN (13.500 lbf) her biriYakıt kapasitesi: 5.000 kg (11.020 lb)Maksimum hız :Yüksek Irtifada: (2495 km / s veya 1550 mil)Deniz seviyesinde: Mach 1.25 (1530 km / s veya 950 mph)Menzil:2900 km (1,800 mil)Servis Yarıçapı:19812 m (65,000 ft [343] [344] )Tırmanış:315 m / s [345] (62.000 ft / dak [346] )İtme/Ağırlık:1.15SİLAHLARToplar: 27mm'lik Mauser BK-27 topuna sahiptirFüzeler: AGM-84 Harpoon, AGM-88 HARM, AGM Armiger, AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM, AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor, ALARMs, Storm Shadow (AKA 'Scalp EG'), Brimstone, Taurus, PenguinBombalar: Paveway 2, Paveway 3, Geliştirilmiş Paveway, JDAM