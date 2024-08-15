Eskişehir saldırganının ilk ifadesi ortaya çıktı! Uzmanlarda teşhis: Mizantropi olabilir

Eskişehir'de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiyi bıçaklayan 18 yaşındaki Arda Küçükyetim'in gerçekleştirdiği olay tüm Türkiye'y sarstı.Sabah'ta yer alan habere göre; Yetkililerin olayla ilgili çok yönlü soruşturması sürerken saldırgan hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.Bilgisayar oyunlarından etkilendiği değerlendirilen saldırganın bilgisayar oyunu oynarken tanıştığı arkadaşı Ayaz Bulut; Küçükyetim'in şiddet içerikli oyunlar sırasında "Bunları gerçek insanlara da yapmak istiyorum. Yakında yapacağım" dediğini, parti binalarına molotof atmak, sokaktaki kedilere tekme atmak ve adam öldürmek ile ilgili videolar izlemekten hoşlandığını söylediğini anlattı. Bulut, Küçükyetim'in bunları kendisini korkutmak için söylediğini düşündüğünü dile getirdi. Bununla birlikte bıçak, maske ve kasklı bir fotoğraf, Küçükyetim'in saldırıyla ilgili daha önce birçok sinyal verdiğini ortaya koydu.Saldırgan Küçükyetim'in emniyetteki ilk sorgusunda, babasının kendisini dövdüğünü, evde uzun süre yalnız bırakıldığını, saldırıyı bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı Doğu Avrupalı bir arkadaşıyla birlikte planladığını ileri sürdüğü ve "İnsanları sevmediğim için ve ses getireceğinden dolayı bu eylemi yaptım" dediği iddia edildi.İfadesinde ayrıca; insanlardan nefret ettiğini vurgulayan Arda Küçükyetim'in ilk incelemelere göre Mizantropi adı verilen insanlardan nefret etme hastalığına sahip olduğu değerlendirildi.Öte yandan; Küçükyetim'in herhangi bir örgüt ile bağlantısı bulunmaması, saldırının örgütsel olmayan ve bireysel olan terör saldırılarına verilen 'Yalnız Kurt' adlı saldırı türünü akıllara getirdi. Ayrıca; saldırganın sosyal mecralarda kullandığı "Skreewie" kelimesinin Lehçe'de "İğrenç" anlamına geldiği öğrenildi.Küçükyetim'in sosyal mecralarda dünya genelindeki kanlı terör saldırılarından fotoğraflar paylaştığı görüldü.Mizantropi kavramı insanlardan nefret etmek, insanları sevmemek ve onlara güvenmemek anlamına gelen bir durumdur. Mizantropi yaşayan kişi insanlara karşı negatif duygu ve davranışlara sahip olmasından ötürü etrafındakilerden uzak durur ve yalnız kalma isteği duyar. İnsanlarla iletişime girmemek için her türlü yolu dener. Negatif duygu ve düşüncelere sahip olduğundan dolayı mesafeli tutum sergiler ve asosyal birey haline gelir. Kalabalık ortamlara girmek istemez, adeta kaçarcasına uzaklaşır. İş yaşamında da sosyal olmayan, insanlarla az iletişim kurabilecekleri meslekleri tercih eder. Bu belirtilerin bir kısmı sadece mizantropi yaşayan kişilerde değil, psikolojik rahatsızlığı olan birçok bireyde görülebilir.