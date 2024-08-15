E-DEVLET'te adınıza birikmiş para olabilir! Hemen kontrol edin.
E-devlet'te adınıza binlerce lira para birikmiş olabilir. Çoğu kişi bu durumun farkında bile değil. Uzun zamandır sistemde olan bu ödemeleri öğrenmek için e-Devlet hesabınızdan sorgulama yapmanız gerekiyor.
Çoğu kişinin farkında olmadığı bir detay gün yüzüne çıktı. Özel sektör
çalışanları farkında bile olmadan hesaplarında binlerce lira
biriktirebiliyor. E-devlet'te biriken bu parayı kontrol etmeniz gerekiyor.
Adınıza yapılan bir ödemeyi öğrenmek için e-Devlet platformundaki 'Şahıs
Ödemeleri Sorgulama' seçeneğinden kolay ve hızlı bir şekilde adınıza
birikmiş para olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte adım adım yapılması
gerekenler...
E-DEVLET'TE BİRİKEN PARA NASIL KONTROL EDİLİR?
Vatandaşların askeriye, sağlık, eğitim, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu
ve diğer devlet kurumlarından para alacaklı olabilir. E-devlet'ten 'Şahıs
Ödemeleri Sorgulama' kısmından adınıza para olup olmadığını hemen
kontrol edin.
BES'TE BİRİKMİŞ PARANIZ OLABİLİR
E-devlet'ten BES dolayısıyla maaşınızdan yapılan ve hesabınızda biriken
toplam parayı görmek için aşağıda yer alan yöntemleri yapabilirsiniz.
E-devlet kapısı uygulamasını açın ya da tarayıcı üstünden siteye gidin.
T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın
Arama çubuğuna 'Takasbank' yazın
Çıkan ekranda BES bakiyenizi görebilirsiniz.
Eğer bakiyenizi çekmek istiyorsanız ilgili sigorta şirketine ulaşarak paranızı
alabilirsiniz.
NE ZAMAN HESABA AKTARILIR?
Vatandaşlara, rapor parası ve emzirme yardımı ortalama 15 gün içerisinde
hesaplarına yatırılırken, tıbbi malzeme, yol ödemesi ve diş ödemeleri gibi