E-DEVLET'te adınıza birikmiş para olabilir! Hemen kontrol edin.

Çoğu kişinin farkında olmadığı bir detay gün yüzüne çıktı. Özel sektörçalışanları farkında bile olmadan hesaplarında binlerce lirabiriktirebiliyor. E-devlet'te biriken bu parayı kontrol etmeniz gerekiyor.Adınıza yapılan bir ödemeyi öğrenmek için e-Devlet platformundaki 'ŞahısÖdemeleri Sorgulama' seçeneğinden kolay ve hızlı bir şekilde adınızabirikmiş para olup olmadığını öğrenebilirsiniz. İşte adım adım yapılmasıgerekenler...Vatandaşların askeriye, sağlık, eğitim, vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumuve diğer devlet kurumlarından para alacaklı olabilir. E-devlet'ten 'ŞahısÖdemeleri Sorgulama' kısmından adınıza para olup olmadığını hemenkontrol edin.E-devlet'ten BES dolayısıyla maaşınızdan yapılan ve hesabınızda birikentoplam parayı görmek için aşağıda yer alan yöntemleri yapabilirsiniz.E-devlet kapısı uygulamasını açın ya da tarayıcı üstünden siteye gidin.T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapınArama çubuğuna 'Takasbank' yazınÇıkan ekranda BES bakiyenizi görebilirsiniz.Eğer bakiyenizi çekmek istiyorsanız ilgili sigorta şirketine ulaşarak paranızıalabilirsiniz.Vatandaşlara, rapor parası ve emzirme yardımı ortalama 15 gün içerisindehesaplarına yatırılırken, tıbbi malzeme, yol ödemesi ve diş ödemeleri gibi