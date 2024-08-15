Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji 'kuvvetli olacak' diyerek uyardı

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Karadeniz'in kıyı bölgelerinde yer yer yağmur geçişleri bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli poyrazın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, özellikle deniz ulaşımını ve günlük hayatı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşların, olası hava koşullarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.