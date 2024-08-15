Android 15 Beta 4.2 yayınlandı: İşte güncelleme alacak telefonlar

Google, geçtiğimiz aylarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra artık beta aşamasına geçti.Android 15, geliştirme zaman çizelgesinde artık sona yaklaşıyor. Google, Android 15 Beta 4.2 güncellemesini bazı telefonlar için kullanıma sundu.Android 15 beta 4.2, çoğu cihaz için "AP31.240617.015" yapı numarasını taşıyor ve yeni güvenlik yamasına ek olarak kamera özellikleriyle ilgili önemli sorunları ele alıyor.Yeni sürüm, ilk olarak Android Beta Programına kayıtlı Pixel telefonlar için (Pixel 6 ve üzeri) kullanıma sunulacak:Pixel 6Pixel 6aPixel 6 ProPixel 7Pixel 7aPixel 7 ProPixel TabletPixel FoldPixel 8Pixel 8 ProPixel 8aAndroid 15 beta ile uyumlu diğer modeller ise şu şekilde:HONOR Magic 6 ProHONOR Magic V2Vivo X100iQOO 12Lenovo Tab ExtremeNothing Phone (2a)OnePlus 12OnePlus OpenOPPO Find N3Realme 12 Pro+ 5GSharp Aquos Sense 8Tecno Camon 30 Pro 5GXiaomi 14Xiaomi 13T ProXiaomi Pad 6S Pro 12.4