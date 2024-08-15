Android 15 Beta 4.2 yayınlandı: İşte güncelleme alacak telefonlar
Google'ın merakla beklenen Android 15 güncellemesi artık son aşamaya geldi. Şirket, Android 15 Beta 4.2 güncellemesini kullanıma sundu.
Google, geçtiğimiz aylarda Pixel telefonları için Android 15 geliştirici ön izleme sürümünü yayınladı.
Yeni güncelleme, bir süre daha Google modelleri için kullanıma sunulduktan sonra artık beta aşamasına geçti.
Android 15, geliştirme zaman çizelgesinde artık sona yaklaşıyor. Google, Android 15 Beta 4.2 güncellemesini bazı telefonlar için kullanıma sundu.
Android 15 beta 4.2, çoğu cihaz için "AP31.240617.015" yapı numarasını taşıyor ve yeni güvenlik yamasına ek olarak kamera özellikleriyle ilgili önemli sorunları ele alıyor.
ANDROID 15 BETA 4.2 ALAN TELEFONLAR
Yeni sürüm, ilk olarak Android Beta Programına kayıtlı Pixel telefonlar için (Pixel 6 ve üzeri) kullanıma sunulacak:
Pixel 6
Pixel 6a
Pixel 6 Pro
Pixel 7
Pixel 7a
Pixel 7 Pro
Pixel Tablet
Pixel Fold
Pixel 8
Pixel 8 Pro
Pixel 8a
Android 15 beta ile uyumlu diğer modeller ise şu şekilde:
HONOR Magic 6 Pro
HONOR Magic V2
Vivo X100
iQOO 12
Lenovo Tab Extreme
Nothing Phone (2a)
OnePlus 12
OnePlus Open
OPPO Find N3
Realme 12 Pro+ 5G
Sharp Aquos Sense 8
Tecno Camon 30 Pro 5G
Xiaomi 14
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi Pad 6S Pro 12.4