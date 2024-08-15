2024-ALES/2 sınav sonuçları açıklandı

2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) resmî internet sayfasından erişime açıldı.Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.ÖSYM'den yapılan duyuruda; "28 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınav sonuçlarına 15 Ağustos 2024 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanı kullanılabilmekte.Bu doğrultuda 2024 yılında ALES’e giren bir adayın elde ettiği puan 2029 yılına kadar geçerli olacak.