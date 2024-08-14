Yunanistan'da orman yangınları: Attica bölgesinin yüzde 2'sinden fazlası yandı

Komşu Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor.11 Ağustos'ta başkent Atina'nın 35 kilometre kuzeyindeki Varnavas köyü yakınlarında başlayan giderek büyüdü.Yangına çok sayıda araç ve su bombardıman uçaklarıyla desteklenen yüzlerce itfaiyeci müdahale etti.Şiddetli rüzgarlarla alevlenen yangın, dün ormanlık ve tepelik bir bölgeden banliyölere sıçrayarak şehri duman ve külle sardı.Ülkenin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen felakette yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu Başkanı Nikos Lavranos, 'Bu yangın, beklenmeyen bir gelişme oldu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla büyüdü' dedi.Yine itfaiyeye göre yangın, Atina'nın merkezine yaklaşık 14 kilometre mesafedeki Vrilissia'ya ulaştı ve burada bir kişi ölü bulundu.Öte yandan yangın ardında terk edilmiş evler, yanmış arabalar ve kömürleşmiş tarlalar bıraktı.Öte yandan Yunanistan İklim Krizi ve Politikası Bakanlığı'nın Doğal Afet Etkilerinin Rehabilitasyonu Genel Müdürlüğü'nden ekipler, pazar ve pazartesi günü başkent Atina'nın kuzeyini yakan orman yangınlarının ardından hasar değerlendirmesi yapmaya başladı.İlk tespitlere göre yangınlarda 10 bin 278 hektarlık alan yandı.Bu sayı, Yunanistan'ın başkenti Atina ve çevresini kapsayan Attika bölgesinin yüzde 2 buçuğuna tekabül ediyor.