Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 3.5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleri ve onun sokak satıcılarına yönelik olarak 59 ilde düzenlenen operasyonlarda, 3 ton 746 kilo uyuşturucu madde ile 861 bin 90 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 520 zehir taciri ile sokak satıcısı yakalandı.