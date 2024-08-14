Türkiye-Irak güvenlik toplantısı Ankara'da yapılacak

Terör örgütü PKK'ya Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaz aylarında etkili bir darbe indirerek askeri açıdan çemberi kapatmayı hedefleyen Türkiye, Irak ile temas trafiğini sıklaştırdı.Bu kapsamda da Irak ile dördüncü kez, Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı yapılacak.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, beraberlerindeki heyetlerle Ankara'da bir araya gelecek.TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ MASADADiplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülke bakanlarının başkanlık edeceği toplantının amacı, Türkiye ile Irak arasındaki iş birliğinin kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtulması.Bölgede büyük harekattan önce üs bölgeleri tahkim edilecek. Çelik konstrüksiyonlu üsler ve gözetleme kuleleri inşasına başlanacak.Üs bölgeleri arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak için yol, köprü yapılacak. İletişim ağları ve enerji hatları kurulacak.Irak'ın kuzeyinde Suriye'deki M4 karayolu gibi nüfuz alanını belirleyen güvenli bir hat oluşturulacak. Yani Türkiye'nin Suriye'de olduğu gibi terör koridorunun diğer adımı Irak olacak.Irak'ta güvenli bölgeler kurulurken, PKK'nın dağlık bölgeden düz araziye inmesi hedefleniyor.Böylece PKK köşeye sıkıştırılacak. Terör örgütünün etkin olduğu bölgelerdeki yerleşim yerleriyle bağlantısı kesilecek ve o bölgeler kontrol altına alınacak.