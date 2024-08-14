Tarsus'ta Jandarma'dan FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Jandarma ekipleri Fetullahçı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir şüphelinin halen Tarsus İlçesi Çiçekli Mahallesinde bulunduğunu tespit etti.Şüphelinin yakalanması için harekete geçen ekipler düzenlediği operasyon ile şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan örgüt üyesi jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.