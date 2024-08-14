Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."