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Beyaz Gazete
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Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 14.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."