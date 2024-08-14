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O bölgeler için kırmızı uyarı! 'Vatandaşlar tedbir alsın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu haritasını yayımlayarak önemli bir uyarıda bulundu. Marmara Bölgesi ve Karadeniz kıyılarında şiddetli rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılar yapıldı.

Ekleme: 14.08.2024 - 09:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
O bölgeler için kırmızı uyarı! 'Vatandaşlar tedbir alsın'
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Uzmanların 'Afrika sıcakları' uyarısı yurt genelinde etkisini hissettirecek, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacak. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Üç büyük ilde son durum

3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini, yağış beklemediklerini belirtti.

İstanbul'da 3 gün boyunca kuzeydoğulu rüzgar görüleceğini ancak bunun fırtınaya dönüşmeyeceğini bildiren Acar, 'İstanbul'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklemiyoruz ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık fazla olabilir' diye konuştu.

İzmir'in bazı ilçelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını anlatan Acar, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 3,8°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 18°C, 34°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.