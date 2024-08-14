O bölgeler için kırmızı uyarı! 'Vatandaşlar tedbir alsın'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Uzmanların 'Afrika sıcakları' uyarısı yurt genelinde etkisini hissettirecek, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacak. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.Üç büyük ilde son durum3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini, yağış beklemediklerini belirtti.İstanbul'da 3 gün boyunca kuzeydoğulu rüzgar görüleceğini ancak bunun fırtınaya dönüşmeyeceğini bildiren Acar, 'İstanbul'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklemiyoruz ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık fazla olabilir' diye konuştu.İzmir'in bazı ilçelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını anlatan Acar, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 22°C, 3,8°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 25°C, 33°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 22°C, 34°CAz bulutlu ve açıkKOCAELİ 23°C, 34°CAz bulutlu ve açıkEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 27°C, 35°CAz bulutlu ve açıkMANİSA 27°C, 42°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 25°C, 38°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 26°C, 37°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 27°C, 38°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 21°C, 36°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 20°C, 35°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI 17°C, 37°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 19°C, 36°CAz bulutlu ve açıkKONYA 21°C, 33°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU 18°C, 34°CAz bulutluDÜZCE 19°C, 34°CAz bulutluSİNOP 23°C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK 21°C, 30°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 19°C, 35°CParçalı ve az bulutluARTVİN 17°C, 27°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 21°C, 31°CParçalı ve az bulutluTRABZON 23°C, 30°CParçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS 12°C, 29°CParçalı ve az bulutluMALATYA 19°C, 36°CAz bulutluVAN 13°C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 24°C, 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 26°C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 26°C, 39°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 28°C, 42°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVABatı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.MARMARAHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.EGEHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.