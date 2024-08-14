Milletin partisi AK Parti 23 yaşında! Başkan Erdoğan’dan çağrı: Herkese kapımız açık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de 'Erdemliler Hareketi' ve Türkiye'nin 39'ncu siyasi partisi olarak Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 23 yılı geride bıraktı. Kilometre taşları eser ve hizmetlerle adım adım döşenen 23 yılda halkın desteğini de alarak gönüllere taht kuran AK Parti, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla emin adımlarla yoluna devam etti.AK Parti'nin 23'ncü yıldönümü kutlamaları için bugün Edirne'den Kars'a 81 ilde kutlama etkinlikleri yapılacak. Partinin yeni yaşı 'Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti' temasıyla yurdun dört bir yanında görkemli ve sade etkinliklerle kutlanacak. Şatafattan uzak durulacak, etkinlikler için parti yönetimi Başkentteki merkez kutlama törenine, parti kurucuları, bakanlar, ve parti yönetimi katılacak. Milletvekilleri ve il başkanları kendi illerindeki kutlamalarda hazır bulunacak.Bugün, 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı: AK Parti sloganıyla' yeni yaşını kutlayacak olan AK Parti, aynı gün, farklı partilerden katılımlara da ev sahipliği yapacak. Başka partilerde siyaset hayatına katılmış 2 milletvekili ile 15 ilçe ve belde belediye başkanı AK Parti rozetini takacak. AK Parti'ye geçmek isteyen farklı isimler de zamana yayılacak. Partisinin MYK toplantısında kurmayların hitap eden Başkan Erdoğan da katılımlara ilişkin mesajlar verdi. Erdoğan, 'Ülkeye ve millete hizmet sevdası olan herkese kapımızı açık tuttuk. Dışlayarak, dışarda bırakarak değil kucaklayarak bugünlere geldik. Partimize güç katacak, katkı yapacak herkesle, ortak değerler etrafında buluşma irademiz bakidir. Nihai halini belirleyeceğiz, 14 Ağustos'taki etkinliğimizi partimize yeni katılımlarla taçlandırmış olacağız, gelmek isteyenlerle görüşmeler devam ediyor' ifadelerini kullandı.AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı, gençler üzerinden bir araştırma yaptı. Gençlere kendilerini hangi kimlikle tanımladığını soran AK Parti, 'Atatürkçüyüm' cevabını aldı. Ağırlıklı verilen bir diğer cevabı ise kendini 'Milliyetçi' olarak tanımlayan gençler oluşturdu. Oy verme tercihi noktasında Erdoğan'ın en yakın rakibini geride bıraktığı ortaya çıktı. 18-30 yaş gençlerin oy tercihi yine 'Erdoğan' olarak kayıtlara geçti. Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, gençlerin yüzde 80'inin günde 7 saatini sosyal ağlarda geçirdiğini söylediToplantıda araştırmaya dair raporu dinleyen Erdoğan, geçen cuma günü katıldığı Başakşehir Futbol Akademisi Açılış Töreni'nden bir örnek verdi. Alandaki tüm çocuklar ve gençlerin kendisini tanıdığını belirten Erdoğan, 'Tanınma hususunda bir sorunumuz yok, ne yaptığımızı daha çok anlatmalıyız' dedi. Gençlerle daha yakın temas kurabilmek için ekim ayı itibarıyla sahaya inecek olan AK Parti, 7 bölgede 7 büyük gençlik buluşması düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik buluşmalarına katılarak gençlere hitap edecek, verilecek yeni müjdeler de böylece zamana yayılacakToplantıda AK Parti'nin bazı yurt dışı temsilcilikleri değiştirilirken, Avrupa'da Türk nüfusunun yoğun olduğu ülkelerde yeni temsilcilikler açma, halihazırda sayısı 5 olan İngiltere, Almanya, Belçika, KKTC ve ABD'de ise temsilcilik sayısının 8'e çıkarılması kararlaştırıldı.İLKLERİN PARTİSİ AK PARTİİşte yıl yıl ilklerin partisi olan AK Parti'nin Türk siyasetine damgasını vurduğu seçim ve olaylar şu şekilde:Partinin adı ve ambleminin şekillenmesi için seçici kurul oluşturuldu. Kurul tarafından AK parti ismi ve 7 bölgeye ışık saçan ampul amblemi üzerinde hemfikir olundu. 14 Ağustos 2001'de AK Parti kuruldu. Vatandaş partinin kuruluşunu istedi AK kadrolar tabelayı astı. Halkın iradesi, dönemin idaresine galip geldi. Tayyip Erdoğan, kuruluş konuşmasında partinin temel ilkelerin anlatarak, 'Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi ve AK Parti'nin siyaset yolculuğu başladı. Parti, 'Aydınlığa açık karanlığa kapalı' sloganını şiar edindi. 16 Ağustos 2001'de AK Parti Kurucular Kurulu toplantısında Erdoğan, oy birliğiyle genel başkan seçildi. 3 Kasım 2002'deki genel seçimde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu.Erdoğan, 12 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999 yılında 10 ay hapse mahkûm edildiği ve siyasi yasaklı olduğu için başbakan olamadı. Erdoğan'ın giremediği seçimin sonucunda Abdullah Gül başkanlığında 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili olarak TBMM'ye adımını attı. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin istifasının ardından Erdoğan, 15 Mart'ta 59. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu.AK Parti, Erdoğan'ın hükümeti kurmasının ardından ilk sınavını 2004 mahalli idareler seçimlerinde verdi. AK Parti aldığı yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı ve bin 950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde ise yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşarak, tek başına iktidarını sürdüren AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu aldı.Abdullah Gül ve Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi ve partinin kapatılmasını içeren iddianame, 14 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesine sunuldu. Yüksek Mahkemenin iddianameyi 31 Mart 2008'de kabul etmesiyle AK Parti için yeni bir süreç başladı. Siyasi tarihe 'Google iddianamesi' olarak geçen iddianamenin kabul edilmesinin ardından dava 30 Temmuz 2008'de karara bağlandı.AK Parti'nin sınavlarından biri de 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye ilişkin 2010'daki halk oylamasıydı. Bu halk oylamasında da yüzde 57,88 oranında 'evet' oyu çıktı. AK Parti, 2011 genel seçimlerinde yüzde 49,53 oy oranını yakalarken, 2014'teki yerel seçimlerde yüzde 45,60 oy oranına ulaşarak 818 belediye başkanlığını kazandı.10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52'lik oy oranıyla doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. İlk sınavını 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde veren AK Parti, 1 Kasım'da tek başına iktidarı elde etti. 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre ile partinin kurucularından Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.AK Parti, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla Türkiye için önemli bir adım attı. Türkiye için yeni bir dönemin kapılarının aralandığı 16 Nisan'daki halk oylamasının temelleri, Binali Yıldırım dahil, 316 AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyan anayasa değişikliği teklifinin 10 Aralık 2016'da TBMM Başkanlığına sunulmasıyla atıldı. 10 Şubat 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylayarak, halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa gönderdi. Halk oylaması, yüzde 51,41 oranında 'evet' ve yüzde 48,59 oranında 'hayır' oyu ile sonuçlandı. Anayasa'daki, 'Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir' hükmü kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Vatandaşların oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verildi. Erdoğan, 2014 cumhurbaşkanı seçiminin ardından ayrıldığı AK Parti'ye 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve üye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olağanüstü kongre kararı sonrasında 21 Mayıs 2017'de yapılan 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de 1414 geçerli oyun tamamını alarak 998 gün sonra yeniden AK Parti Genel Başkanlığına seçildi.Seçmen, ilk kez 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanı ve hem de milletvekili seçimi için ilk kez aynı gün sandık başına gitti. Seçimlerde yüzde 52,38 oy alan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Milletvekili seçiminde ise AK Parti yüzde 42,28 oy alarak 13. seçimini de birinci sırada tamamlamayı başardı. Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz'da yemin ederek görevine başladı.14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim gerçekleştirildi. AK Parti, milletvekilliğinde açık ara kazanma gelenini sürdürdü. Erdoğan yüzde 49,52 oy aldı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yüzde 50+1 kuralı nedeniyle İlk kez Türkiye ikinci tur seçimlerine kaldı. Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 49,47'lik oy aldı. AK Parti,28 Mayıs seçimlerinde seçim zaferlerine bir yenisini ekledi. İkinci tur seçiminde Erdoğan yüzde 52,18 oy ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci cumhurbaşkanı oldu.