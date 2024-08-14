MEB’den yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesi: İlkokullar için sınav saati kararı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından yayınlanan yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesinin detayları ortaya çıktı. Buna göre; ilk okullarda sınav saati uygulaması kaldırıldı. Ayrıca, ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı yeni eğitim öğretim yılı hazırlık genelgesinin detaylarına ulaşıldı.Ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışında kaynak aldırılmaması için tedbir alınacak.OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEKYeni dönemde uygulanan faaliyetler ile okulda yürütülen çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilecek. Okul-aile iş birliği güçlendirilecek.Okullarda sınıf mevcutlarında azalma olması durumunda şubeler birleştirilecek.Kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak ücret alınmayacak. Sektör işbirlikleri ile eğitime erişim ve kalite artacak.