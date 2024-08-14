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Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var

Malatya'nın nın Akçadağ ilçesinde, Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Ekleme: 14.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki 34 FA 8808 plakalı yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var