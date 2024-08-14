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Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 2 kişi öldü

Aydın’ın Köşk ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, ağaca çarpıp şarampole devrildi. Kazada araçtaki iki kişi yaşamını yitirdi.

Ekleme: 14.08.2024 - 11:42 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Köpeğe çarpmamak isteyen sürücü kaza yaptı: 2 kişi öldüBaşıboş köpekler yine bir trafik kazasına sebep oldu. Feci kaza Aydın'da yaşandı..

Hamit Görgülü'nün kullandığı otomobil, Köşk ilçesi Baklaköy Mahallesi yakınlarında yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce ağaca çarptı, ardından şarampole devrildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mehmet Yeşil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görgülü, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.