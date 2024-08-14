İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 15 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında 2'si yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı. Örgütün kırsal alanında düzenlenen etkinliklerine katılan ve kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten 4, PKK/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde istihbarat bilgisi bulunan yabancı uyruklu 2, terör örgütüne eleman kazandıran ve sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 ve sosyal medya platformlarında örgütün propagandası yapan 5 olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 tüfek ve bu silahlara ait 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve fotoğraf ele geçirildi.
Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, operasyonla şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 tüfek ve bu silahlara ait 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve fotoğraf ele geçirildi.