İkinci el araç satışında yeni dönem! İkinci el otomobil satışında neler değişiyor?

İkinci el araç satışlarında yeni dönemin ayrıntıları netleşmeye başladı. Yeni uygulama aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenleri ilgilendirecek.İşte ikinci el araç satışında yeni dönem ile ilgili merak edilen tüm detaylar...Uygulama 'konsinye' denilen ikinci el aracını bir galeriye veya yetkili satıcıya teslim eden kişileri yakından ilgilendirecek.Ekim ayından itibaren ikinci el aracını satmak isteyenlerin bazı kurallara uyması gerekecek.Aracını bir yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenler e-devlet üzerinden bildirim yapmak zorunda olacak. Buna göre 'araçlarım' bölümüne girilecek ve satılmak istenen araç seçilecek.Daha sonra araç satıcısının ilan sitelerinde kullanmış olduğu kodu kullanarak, ilgili satıcıyı yetkilendirecek.Araç satıcısı, almış olduğu yetki sonrası fiyat, kilometre, hasar durumu gibi araç ile ilgili bilgileri ilan sitesine yükleyebilecek.Yetkilendirilen satıcıların ilanları, ilk etapta online platformlarda doğrulanmış ilan olarak çıkacak. Aralık ayı sonuna kadar hem doğrulanmış hem de normal ilanlar platformlarda olacak.Ocak 2025 itibarıyla ise online platformlarda sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak.