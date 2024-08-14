Hakkari'de asansör faciası: Ferzinde Sevik metrelerce yükseklikten zemine çakıldı!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesinde inşaatı devam eden Cumhuriyet İlköğretim Ortaokulu inşaatında çalıştığı esnada dengesini kaybeden Sevik metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Sevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Cenaze otopsi için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.