Hakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesine yer verildi.Diplomatik kaynaklar da Fidan ile Meredov'un, görüşmede, imzalanacak yeni anlaşmalarla ekonomi alanında Türkiye ile Türkmenistan iş birliğinin derinleştirilmesi imkanını ele aldığının bilgisini verdi.Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin bulunduğunu aktaran kaynaklar, bu hedefin nasıl artırılacağı konusunda görüş alışverişi yapıldığını vurguladı.Taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alınırken, Türkmen doğal gazının Türkiye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki iş birliği imkanları değerlendirildi.Kaynaklar ayrıca, görüşmede, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmelerin de ele alındığının altını çizdi.