Emine Erdoğan'dan AK Parti adına 23. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı paylaştı.AK Parti'nin yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere saldığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Yıllar geçtikçe köklerini daha da derinlere salan AK Parti, milletimizin güveni ve desteğiyle yeni yaşına merhaba diyor. Geçmişten aldığı güçle, geleceğe umutla bakan bu büyük yürüyüş, ülkemizin aydınlık yarınlarına emin adımlarla devam ediyor. AK Parti’nin 23’üncü yaşı, birlik ve beraberliğimizin simgesi olsun. Nice yıllara.Emine Erdoğan'ın AK Parti'nin 23. kuruluş yılına özel paylaştığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı.