Dış basında Çelik Kubbe: İsrail'in 'Demir Kubbe'sine rakip olacak

Türkiye'nin hava sahasını korumak ve olası tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan "Çelik Kubbe" Projesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı bu stratejik adım, hem bölgesel güvenlik dengelerini hem de uluslararası ilişkileri derinden etkiliyor.Yabancı savunma sitelerinde yer alan yorumlara göre, Türkiye'nin "Çelik Kubbe" adını verdiği bu yeni sistem, İsrail'in Demir Kubbesi'ne karşı önemli bir caydırıcı güç olmayı hedefliyor.Türkiye, bu iddialı programla, kendi hava sahasını koruma yeteneklerini daha da ileriye taşımayı ve bölgede stratejik bir denge unsuru olmayı amaçlıyor.Haberde şu ifadeler yer aldı:"Çelik Kubbe adı verilen sistemin, her yükseklikten ve menzilden gelen tehditleri tespit edip etkisiz hale getirecek yapay zekaya sahip olacağı bildiriliyor. Grafikte ayrıca katmanlı hava savunma sisteminin, T-link adı verilen Türk yapımı bir bileşen aracılığıyla uyduya bağlanacağı da görülüyor. Programda Aselsan'ın yanı sıra Türk savunma sanayi firmaları Rocketsan, SAGE ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu da iş birliği yapacak"Kısa ve orta menzilli sistemler de dahil olmak üzere pek çok bileşeninin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunduğu belirtilen haberde, "İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştırıldığında 'Çelik Kubbe'nin dört katmanlı hava savunma sistemine sahip olduğu belirtiliyor: Çok kısa menzilli, kısa menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli" denildi."Çelik Kubbe", Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.