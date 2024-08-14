Dış basında Çelik Kubbe: İsrail'in 'Demir Kubbe'sine rakip olacak
Türkiye'nin İsrail'in Demir Kubbe'sine karşılık olarak "Çelik Kubbe" adını verdiği yeni bir katmanlı hava savunma sistemi geliştirdiğini belirten yabancı basın, bu hamlenin İsrail'in savunma kapasitesine karşı önemli bir adım olacağını vurguladı.
Türkiye'nin hava sahasını korumak ve olası tehditleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan "Çelik Kubbe" Projesi, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.
İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ'NE RAKİP OLACAK
Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı bu stratejik adım, hem bölgesel güvenlik dengelerini hem de uluslararası ilişkileri derinden etkiliyor.
Yabancı savunma sitelerinde yer alan yorumlara göre, Türkiye'nin "Çelik Kubbe" adını verdiği bu yeni sistem, İsrail'in Demir Kubbesi'ne karşı önemli bir caydırıcı güç olmayı hedefliyor.
Türkiye, bu iddialı programla, kendi hava sahasını koruma yeteneklerini daha da ileriye taşımayı ve bölgede stratejik bir denge unsuru olmayı amaçlıyor.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÇOK KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Çelik Kubbe adı verilen sistemin, her yükseklikten ve menzilden gelen tehditleri tespit edip etkisiz hale getirecek yapay zekaya sahip olacağı bildiriliyor. Grafikte ayrıca katmanlı hava savunma sisteminin, T-link adı verilen Türk yapımı bir bileşen aracılığıyla uyduya bağlanacağı da görülüyor. Programda Aselsan'ın yanı sıra Türk savunma sanayi firmaları Rocketsan, SAGE ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu da iş birliği yapacak"
Kısa ve orta menzilli sistemler de dahil olmak üzere pek çok bileşeninin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunduğu belirtilen haberde, "İsrail'in Demir Kubbesi ile karşılaştırıldığında 'Çelik Kubbe'nin dört katmanlı hava savunma sistemine sahip olduğu belirtiliyor: Çok kısa menzilli, kısa menzilli, orta menzilli ve uzun menzilli" denildi.
YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR "ÇELİK KUBBE"Yİ EŞSİZ YAPACAK
"Çelik Kubbe", Türk şirketlerinin son dönemde geliştirdikleri yerli ve milli sistemlerle "eşsiz" bir kalkan oluşturulmasını sağlayacak.
Bu kapsamda, ASELSAN tarafından geliştirilen KORKUT, HİSAR-A+, GÖKDEMİR, GÖKER, GÖKBERK, HİSAR-O+ ve SİPER gibi hava savunma sistemlerinden yararlanılacak. İçinde birçok hava savunma silah sistemi, radar, elektro-optik sistemi, haberleşme modülleri, komuta kontrol istasyonları ve yapay zekayı barındıracak Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki muhafızı olacak.