Dilan Polat savcılıktan eli boş döndü! O söz hakaret sayılmadı

Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında açılan soruşturma kapsamında 8 aydır tutuklu olan Polat çifti, avukatları aracılığıyla sosyal medya haklarında yazılanları takip etmeyi sürdürdü.Özellikle Dilan Polat, internette kendisi hakkında yazılan bir yorumu radarına aldı. İddiaya göre bir takipçisinin hakkında yaptığı paylaşımla çılgına dönen Polat, avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu.İddiaya göre Nuriye Ö, geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de sosyal medya hesabından Dilan Polat'la ilgili 'Sahtekar Dilan Polat, televizyonda anne baban üzerinden ajitasyon yapıp durma.Babanın ananı neden öldürdüğünü söylersem baban hapiste kahrından ölür' şeklinde bir yorumda bulundu. Takipçisinin paylaşımı Dilan Polat'ı adeta çileden çıkardı.Polat, avukatları aracılığıyla takipçisi hakkında suç duyurusunda bulunduSavcılık, hakaret suçunun oluşabilmesi için bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını incitecek ölçüde somut bir fiil veya olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda bulunmak gerektiğini vurgulayarak rencide edici, ağır eleştiri niteliğinde veya kaba sözler söylenmesinin hakaret suçunun oluşması için yeterli olmadığını belirtti.Örnek teşkil eden çeşitli Yargıtay kararları olduğunun altını çizen savcılık, 'Rahatsız edici nitelikte davranış', 'Ağır eleştiri niteliğindeki davranış', 'Kaba söz' ve 'Kaba ve nezaket dışı hitap tarzı' kavramlarına yer verildiğini, 'sahtekar' şeklindeki sözlerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşturmadığını açıkladı.